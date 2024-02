Bobi perde il titolo di cane più vecchio del mondo

Bobi, morto il 21 ottobre 2023, ha perso il titolo di cane più anziano del mondo. Secondo il proprietario il suo miglior amico a quattro zampe è nato l'11 maggio 1992 e ha festeggiato il suo 31esimo compleanno l'anno scorso, ma il Guinness dei primati non ha prove sufficienti a sostegno di questa tesi.

Secondo quanto riportato da JN, il Guinness World Records stava già indagando sull'età del cane dichiarata dal proprietario, dopo che diversi veterinari avevano sollevato dubbi. Secondo una dichiarazione del libro dei record, l'indagine «ha concluso che la GWR non ha le prove necessarie per sostenere che Bobi possa essere considerato il detentore del record».

«Siamo estremamente orgogliosi di garantire la massima accuratezza e integrità possibile di tutti i nostri titoli.

In seguito alle preoccupazioni espresse da veterinari e altri esperti (...) e alle conclusioni delle indagini condotte da alcuni media, abbiamo ritenuto importante avviare un'analisi sul record concesso a Bobi», ha detto il responsabile della revisione del record, Mark McKinley.

Secondo il direttore del Guinness dei primati, i dati del microchip di Bobi non contenevano le informazioni necessarie dato che, al momento dell'inserimento nel cane, nel 2022, non era necessaria alcuna prova dell'età dell'animale.

Il Guinness World Records ha affermato che non esiste ancora un sostituto per il titolo di Bobi, anche se spera che «la pubblicità che circonda il record incoraggerà i proprietari dei cani di tutto il mondo a mettersi in contatto».

Secondo il proprietario di Bobi, Leonel Costa, che è già stato informato della perdita del titolo, il cane è nato nel villaggio di Conqueiros, a Leiria, Portogallo, nel 1992. Morto il 21 ottobre 2023, avrebbe raggiunto i 31 anni di età.