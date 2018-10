Mercoledì 10 Ottobre 2018, 19:05

È morto il lodolaio recuperato dalle guardie venatorie e zoofile volontarie del Wwf e dell’Enpa giovedì 4 ottobre nel territorio del comune di Piana di Monte Verna. «È un episodio di una gravità estrema - dichiara Piernazario Antelmi, delegato del Wwf Italia per la Campania - perché questo splendido lodolaio è stato ucciso da gente senza scrupoli che spara solo per il piacere di uccidere senza prestare la minima attenzione alle specie protette. Il solco tra cacciatori rispettosi delle regole e bracconieri si fa sempre più stretto: non è possibile confondere un falco con altra specie di avifauna. Non è il primo caso in Campania dall'inizio della stagione venatoria e temiamo non sarà l'ultimo».