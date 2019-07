Cagnolina picchiata e sepolta viva in spiaggia con la testa al sole: ora cerca una famiglia

Martedì 16 Luglio 2019, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 20:54

È stata. Con la testa fuori, sotto al sole cocente. Questadeve ringraziare un uomo che passava da quelle parti e l'ha notata. Era in condizioni drammatiche, con forti ustioni, lacerazioni e in stato di disidratazione avanzato. Ma erae ha lottato per resistere a una barbarie senza spiegazioni. È successo alle Hawaii, nella spiaggia di O’ahu.L'uomo che ha trovato la cagnolina ha infatti avvertito la ong PAWS Hawaii che si occupa di salvare animali. Si sono presi cura di lei, l'hanno soccorsa, medicata e rimessa in piedi. Hanno condiviso la sua storia e la sua ripresa passo passo sulla loro pagina Facebook. Con l'aiuto della rete hanno ottenuto i finanziamenti alle cure e ora le stanno cercando una nuova casa.