Cane abbandonato premiato per aver salvato cento koala durante gli incendi in Australia

Un cane australiano di razza koolie di sei anni, che era stato abbandonato per «problemi comportamentali», è stato recentemente insignito dal Fondo internazionale per il benessere degli animali del premio Animal Action, per aver collaborato a salvare oltre 100 koala feriti durante gli incendi in Australia tra il 2019 e il 2020, secondo quanto affermato da una nota dell'organizzazione stessa.

Secondo i media australiani, il cane di nome Bear è stato schierato in aree devastate dagli incendi negli stati del New South Wales e del Queensland, dove, grazie al suo potente olfatto, è stato un tassello fondamentale nella ricerca e nel salvataggio dei koala rimasti feriti dalle fiamme.

«Il cane sa riconoscere l'odore della pelliccia dei koala e quando ne trova uno su un albero, lo lascia cadere a terra senza disturbarlo [...] Pensiamo che meriti questo premio perché è stato molto bravo nell'aiutarci a trovare e a salvare molti koala, tanti dei quali sono stati curati per ustioni, malnutrizione o disidratazione», ha spiegato Romane Cristescu, il custode del cane.

Secondo quanto è emerso, l'animale è stato abbandonato dai suoi ex proprietari poiché non erano disposti ad assumersi la responsabilità di una razza caratterizzata dalla sua «energia traboccante e dal suo entusiasmo ossessivo per il gioco». Tuttavia, è stato fortunato ad essere salvato e trasferito al Conservation Dog Training Center della Sunshine Coast University, dove ha svolto un ottimo lavoro.