Scomparsa nel nulla per 5 anni, cagnolina bassotto sorda e cieca torna a casa

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 5 anni era scomparsa da casa senza lasciare traccia. Lady è un bassotto a pelo lungo di 17 anni. La cagnolina è sorda e cieca e per tanto tempo è stata alla ricerca dei suoi padroni. È stata ritrovata mentre vagava in un bosco e quando il suo "salvatore" le ha fatto il bagnetto ha trovato il microchip e la cagnolina è tornata a casa.La vicenda si è svolta a Brooklyn, nel Connecticut. Come riporta The Indipendent , Richard e Michelle Riendeau, i padroni di Lady, pensavano che la cagnolina, ormai sorda e cieca, fosse scappata nel bosco vicino per morire. Invece la tenace Lady ha resistito per 5 lunghi anni. E cosa abbia fatto per così tanto tempo resta avvolto nel mistero.A ritrovarla, Chris Mc Lamb, fondatore della Connecticut Animal House, che la tarsferisce in una casa d'emergenza. E lì avviene il ritrovamento del microchip, poi il ritorno a casa. Il padrone Richard è scoppiato in lacrime vedendola tornare e anche la cagnolina è impazzita di gioia. «Dove sei stata?», le ha chiesto il "papà". La risposta rimane avvolta nel mistero, l'importante è che Lady ora sia a casa.