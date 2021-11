Carne di coccodrillo: si può mangiare, è arrivato il via libera del Ministero della Salute ma solo per quelli di allevamento del Nilo

Il coccodrillo come fa? Già, il verso del coccodrillo non è ancora chiaro, quel che è sicuro è che presto quel refrain d'annata potrebbe trasformarsi in "che sapore ha?". Si perché per quanto singolare possa sembrare, è proprio questo uno dei temi che l'Unione Europea continua a discutere da anni. E il crescente interesse nei confronti della carne dei rettili, sembra cominciare a dare frutti, anche nel nostro Paese. È di pochissimi giorni fa,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati