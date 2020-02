Clonare il proprio cane o gatto? Ora si può. Ma bisogna avere 50mila dollari

Stessi occhi, stesso pelo, stesso carattere: l'identità genetica è perfettamente uguale. Una società della California, ViaGen, offre alle persone che non sono pronte a separarsi dai lorodomestici la possibilità di clonarli, basta che siano pronti a sborsare 50 mila dollari. «Hanno la stessa personalità, gli stessi gusti, giocano allo stesso modo», ha spiegato Alicia Tschirhart, che ha deciso con il marito David di clonare il loro labrador Marley.LEGGI ANCHE Bimbo in punizione ma il cane non lo lascia solo: la foto è virale La coppia di San Diego ha spiegato che il cane gli ha salvato la vita nel 2014 quando durante un'escursione è riuscito a tenere lontano un serpente a sonagli, e ha affermato che la scelta è valsa ogni centesimo speso. I media Usa hanno rivelato che gli animali clonati - cani, gatti, ma anche cavalli - hanno la stessa identità genetica e gli stessi attributi dei loro donatori. Secondo un portavoce di ViaGen, la lista d'attesa è di un anno.