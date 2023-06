Torre del Greco, cuccioli abbandonati sotto la pioggia salvati dalle guardie ambientali

Tre cuccioli di cani di taglia medio-piccola, impauriti e lasciati alle intemperie di una giornata uggiosa. Sono quelli che hanno ritrovato dalle guardie ambientali presso la rotonda che si trova nei pressi del casello autostradale di località Scappi a Torre del Greco.

«Li abbiamo salvati da morte certa» sottolinea uno dei responsabili dell’associazione che raggruppa i volontari, Salvatore De Chiara.

Dopo averli tranquillizzati e successivamente sistemati in un luogo più sicuro, ora le guardie ambientali hanno avviato le procedure per provare a trovare per loro una sistemazione idonea a casa di qualche amante degli amici a quattro zampe: «Chi li ha abbandonati - fanno sapere - non ha cuore, perché quel luogo è percorso da centinaia di auto ogni giorno e per loro, che non conoscono i pericoli della strada, senza il nostro intervento il loro destino sarebbe stato purtroppo segnato».