Due cuccioli di asino sono stati ritrovati nella notte al corso Mediterraneo, nel centro di Marano. Non è ancora chiaro se gli animali siano stati abbandonati da qualcuno o se siano scappati da qualche stalla della zona. Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono giunti i militari dell'Arma della locale compagnia di via Nuvoletta e i medici del servizio veterinario. Gli animali - che non erano legati ad alcun paletto stradale - sono stati rifocillati. I carabinieri giunti al corso Mediteranneo stanno tentando di ricostruire l'accaduto. I due asini sono in buone condizioni. Una folla di curiosi, intanto, si è riversata in strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA