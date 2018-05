Lunedì 14 Maggio 2018, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 22:33

di S. Jenkins e D.Walter, Sonda, 13,90 euroUn libro che per ilè diventato best seller e che racconta la storia della maialina più famosa del Web. Nel 2012 due ragazzi canadesi, che avevano già due cani e due gatti, adottano, credendo fosse un porcellino d’India. Invece era la classica maialina che giorno dopo giorno diventava sempre più grossa.Non è mai stata un problema però, i due ragazzi si sono trasferiti in una fattoria, hanno creato la pagina“Esther the Wonder Pig” (con oltre settecento mila fan) e continuato ad amare la maialina, e con lei anche altri quaranta animali abbandonati o maltrattati. “Happily Ever Esther” infatti è diventato, grazie ad un crowfunding, un rifiugio per animali. La storia è firmata dai protagonisti, con foto di Esther e illustrata da