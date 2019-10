Un avvoltoio si poggia sulla volante dei gendarmi: la foto è virale

Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:35

Chissà se per un attimo avrà pensato di voler dare il suo sostegno nella lotta contro il crimine. Unè stato protagonista di un momento davvero insolito per una pattuglia dellafrancese.I gendarmi erano stati contattati per l'avvoltoio che si trovava su una macchina della Direzione interdipartimentale delle strade, nei pressi del Comune di, nell'Alta Garonna, a poca distanza dal confine con la Spagna.Una volta arrivati sul posto (sulla strada nazionale 125), l'avvoltoio non ha esitato e ha cambiato tetto, scegliendo quello della pattuglia. L'uccello è stato poi recuperato dai forestali.L'episodio ha destato molta curiosità tra i gendarmi che hanno scattato alcune immagini e le hanno postate sulla loro pagina. "Ha trovato un punto di vista fantastico", scrivono sul social a corredo delle fotografie che vedono la pattuglia nel mezzo dei