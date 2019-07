Un'aiuola per Nerone, il cane simbolo di Bacoli: sul web migliaia di messaggi d'affetto

Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Animale coccolato e amato da tutti, Nerone è stato per tanti anni il simbolo del quartiere di Torregaveta, o per meglio dire, di tutta Bacoli. Deceduto nelle scorse settimane, ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto dal comune flegreo. Un amore incondizionato per lui, che ha attirato anche l’attenzione del sindaco Della Ragione: «Apprendo con commozione della scomparsa di Nerone, mascotte per migliaia di studenti liceali ed universitari che, in partenza ed al ritorno da scuola, incrociavano spesso il suo tenero e rassicurante sguardo».Più di un semplice animale, una sorta di compagno di viaggio, un amico a quattro zampe. Il forte attaccamento verso di lui, ha portato i cittadini a dar il via al progetto: «Dedichiamo un’aiuola a Nerone», affinché resti per sempre il simbolo del piccolo comune campano. Un gesto d’affetto promosso da un noto bar locale, che oltre ad averlo adottato molti anni fa, e ad aver promosso il progetto, ha anche conservato l’urna con le ceneri all’interno della stessa attività commerciale.