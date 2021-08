Napoli: pitbull legato a un palo, intervengono i vigili urbani

Gli Agenti della polizia locale di Napoli, Unità operativa Ambientale, sono intervenuti al corso Vittorio Emanuele a seguito della segnalazione di un cane abbandonato legato a un palo. Giunti sul posto gli agenti hanno constatato la presenza di un cane che aveva trovato rifugio in un grosso vaso. Gli agenti hanno appurato che si trattava di un pitbull femmina apparentemente in buone condizioni. Contattato il presidio ospedaliero Frullone, sul posto è giunto il personale della Asl veterinaria per il prelievo del cane e il successivo ricovero al fine di verificarne lo stato di salute e l'eventuale presenza del microchip.

