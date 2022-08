Norvegia, il tricheco Freya star dei social è stato abbattuto: «Minacciava la sicurezza umana»

Aveva fatto sorridere il mondo, con il suo stile "leggiadro" sopra le barche ormeggiate nel fiordo di Oslo. Freya però rappresentava un pericolo per il pubblico e per questo il tricheco "star dei social" è stato abbattuto. Il grande mammifero marino era diventato una vera e propria attrazione estiva nel fiordo di Oslo al punto però da rappresentare un pericolo, appunto, per le persone e così le autorità non hanno voluto correre rischi. Al pinnipede è stata praticata l'eutanasia. «La decisione di praticare l'eutanasia sul tricheco è stata presa sulla base di una valutazione completa della continua minaccia alla sicurezza umana», ha dichiarato in un comunicato il capo della Direzione norvegese della pesca, Frank Bakke-Jensen.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Il tricheco Freya star dei social, prende il sole sulle barche e le... MONDO Freya, il tricheco star dei social ASKANEWS Norvegia, il tricheco che ama farsi un pisolino in barca

Il tricheco Freya star dei social, prende il sole sulle barche e le affonda con il suo peso

Il fenomeno social

La lunga estate calda di Freya, tricheco, anzi tricheca, in viaggio lontano dalla domestica banchisa artica, aveva alimentando le cronache, l'entusiasmo dei social e addirittura monopolizzato l'informazione norvegese, che alle peregrinazioni del possente mammifero marino sta dedicando dei live per seguire in diretta le sue avventure. È dal 17 luglio che Freya si era stabilita nelle acque frequentate di Oslo. All'inizio del mese aveva fatto scalpore addentrandosi con molta nonchalance nel porto turistico e molto chic di Kragero, sulle coste meridionali della Norvegia, dove ha affondato un paio di bei gommoni e si è distinta per sieste glamour a bordo di piccoli yacht.