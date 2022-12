Pitbull attacca una donna in auto e "mangia" pezzi della vettura: «Mi ha distrutto la Tesla»

Un pitbull ha attaccato una donna in auto, staccando dei pezzi della vettura. La giovane, che ha condiviso la drammatica esperienza su Tiktok, ha ripreso tutto in un video. Dove si vede il cane che prima morde un pezzo dell'automobile vicino alla ruota e poi si dirige verso il finestrino del pilota, leggermente abbassato. Qui morde un pezzo della guaina che evita all'acqua di entrare e lo stacca.

Pitbull mangia l'auto, la paura della donna nel video

C'è un altro video caricato sul profilo social della donna. In cui si vede la giovane implorare la polizia mentre il cane fa a pezzi la sua auto. Il proprietario del cane non aveva il guinzaglio con sé. Il cane ha morso la proprietaria e ha inseguito la signora dell'auto. La proprietaria è corsa a casa sua e la signora dell'auto è salita in macchina ed è così che è iniziato tutto. La proprietaria del cane si è offerta di pagare i danni alla sua auto e le spese mediche. Ha anche fatto sopprimere il cane perché ha detto che non voleva che qualcun altro si facesse male. Aveva allevato il cane da cucciolo fino a 5 anni e si era trasferita in quel quartiere di recente.

La polemica

«Sono felice che il cane sia stato abbattuto - scrive un'utente nei commenti -. I cani mentalmente sani non reagiscono in questo modo». Un'altra persona aggiunge: "Questo è il modo in cui ogni proprietario di cane dovrebbe agire e fare quando il proprio cane attacca lui o altri. Questo è un padrone responsabile".