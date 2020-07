Rana colombiana sopravvissuta a un viaggio di 8.000 chilometri trovata nel Regno Unito

LEGGI ANCHE

Una particolare abilità degli anfibi ha aiutato una rana a sopravvivere senza mangiare e bere durante un lungo viaggio di 8.000 chilometri.Galles, hanno trovato una rana che ha viaggiato per oltre 8.000 chilometri dalla Colombia fino al Regno Unito, secondo quanto raccontato dai media locali. La rana è stata trovata tra alcune banane in vendita nella catena di negozi di Asda e si ritiene che sia sopravvissuta senza mangiare o bere grazie alla facoltà degli anfibi di riuscire a rallentare il loro metabolismo.è stata trasferita nel centro di animali esotici Silent World To You, e la struttura ha creato un clima adatto al suo habitat naturale.«Asda è molto piccola, con il corpo delle dimensioni di un pollice, ma con le zampe nere più lunghe», ha raccontatodel Silent World To You, aggiungendo che è abbastanza comune trovare rane e ragni nelle cassette di frutta.