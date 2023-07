Scozia, 55 cetacei spiaggiati: solo 10 sono ancora vivi

I soccorritori hanno dichiarato domenica che almeno 55 cetacei, la maggior parte dei quali morti, si sono arenati su una spiaggia dell’Isola di Lewis e Harris, nella Scozia occidentale. Secondo il British Divers Marine Life Rescue (Bdmlr), solo 10 di questi cetacei - noti anche come delfini pilota o balene pilota per il loro comportamento gregario - sono ancora vivi.

Reckoned to be about 55 pilot whales stranded on Traigh Mhor at North Tolsta in the Isle of Lewis this morning. pic.twitter.com/yokwcnTQLO — Angus B MacNeil MP🇺🇦 (@AngusMacNeilSNP) July 16, 2023

Le ragioni di questo «spiaggiamento di massa» non sono note, ma e comune per questi mammiferi marini della famiglia dei delfini viaggiare in gruppo, dice l’organizzazione. Gli specialisti della Bdmlr si sono recati sul posto per curare i cetacei. Hanno lanciato un appello al pubblico affinché eviti l’area, la cui posizione esatta non e stata resa nota finche «la situazione non sara risolta».