Simba, il leone ucraino salvato dalla guerra: «L'abbiamo portato in un furgone e attraversato il confine»

La guerra in Ucraina non risparmia gli animali. Due leoni trasferiti dal territorio del conflitto in Romania stanno per fare un viaggio di 5.000 miglia verso il Sudafrica. Si chiamano Simba e Mir, e sono attualmente detenuti in uno zoo municipale. Presto, però, saranno trasferiti in una grande riserva nel Capo orientale dove potranno vagare e godere di relativa libertà.

Leone ucraino Simba, come sta

Il leone Simba è stato salvato da un grave pericolo nell'est dell'Ucraina da due volontari umanitari britannici, Tim Locks e Jonathan Weaving, che lo hanno portato oltre il confine nel retro di un furgone. La coppia è ora destinata ad essere trasferita alla Simbonga Game Reserve and Sanctuary gestita dal gruppo no-profit Warriors of Wildlife, che è in procinto di garantire i documenti e i fondi per il viaggio.

Il viaggio verso il Sudafrica

Il volo da Bucarest costerà fino a 18.000 dollari (15.500 sterline) una volta presi in considerazione i permessi, il transito e altri costi. C'è poi la questione dello stress per gli animali, che vengono sedati solo per il processo di carico prima di ricevere un farmaco invertitore e volare in condizioni di oscuramento e riscaldamento. In Sudafrica avranno 2.500 metri quadrati di spazio, un quarto di ettaro, in modo che possano abituarsi al nuovo ambiente. Ma soprattutto troveranno la pace.

