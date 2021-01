Baby tartaruga salvata dalla mareggiata, il miracolo di inizio anno. Zoomarine recupera due esemplari sulla costa del Lazio

Una baby tartaruga, minuscola, di pochi mesi, lunga solo 10 cm e dal peso di 45 grammi. E con lei un esemplare più giovane, 7 anni di vita e 45 cm di lunghezza. Sono Loto ed Iris le prime due tartarughe salvate nel nuovo anno dal “Pronto soccorso del mare” di Zoomarine, il più grande Parco acquatico italiano.

I due esemplari di Caretta Caretta sono stati ritrovati spiaggiati, in difficoltà, il 3 gennaio sulle coste di Ostia e Torvaianica. Per Loto si è trattato di un piccolo miracolo della natura.

L’esemplare, estremamente piccolo e fragile, ha infatti solo pochi mesi di vita ed è stato ritrovato spiaggiato ad Ostia da un referente della rete TartaLazio in evidente stato di difficoltà per il maltempo e le forti mareggiate di questi giorni.

Spossata e disorientata, la tartaruga avrebbe rischiato di morire se non fosse stata subito trasferita al Centro di recupero Tartarughe Marine di Zoomarine, dove personale specializzato ha immediatamente iniziato cure riabilitative. Assistita dai veterinari del Centro, la tartaruga adesso sta bene ed è pronta per essere trasferita alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, dove proseguirà il periodo di riabilitazione.

Analoga sorte per l’altra giovane tartaruga salvata da Zoomarine. Si chiama Iris, ha 7 anni, pesa 5 kg e 45 cm di lunghezza. Spiaggiata sempre il 3 gennaio sulle coste di Torvaianica, è stata recuperata dal reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

La tartaruga presentava una doppia lenza che fuoriusciva dalla bocca e dall’ano. Dall’esame radiografico, è emerso anche che l’animale aveva ingerito un amo di circa 3cm.

Il Centro di recupero Tartarughe Marine di Zoomarine Trust Onlusè la prima ed unica struttura di pronto soccorso operativa dal 2015 nella regione Lazio.

Il personale di Zoomarine altamente specializzato, dal 2006 ad oggi è intervenuto su oltre 60 spiaggiamenti di tartarughe, sempre nel rispetto della filosofia del Gruppo che si batte per la custodia e salvaguardia del mare e del suo ecosistema.

«Iniziamo l’anno con una bella notizia, il salvataggio di questi due piccoli esemplari rimessi in piena salute grazie ai nostri esperti - spiega il dott. Flavio Maggi,responsabile del Centro di primo soccorso tartarughe marine di Zoomarine -. La storia del piccolo Loto, una tartaruga di pochi mesi di vita, minuscola eppure così forte, restituisce perfettamente il senso del nostro impegno a tutela del mare e dei suoi meravigliosi ospiti. Questa è la mission di Zoomarine. Il nostro Pronto Soccorso marino ricopre, quindi,un ruolo importante nella conservazione delle tartarughe e contribuisce alla ricerca e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza di tutelare la fauna marina anche mediante attività didattico-educative, mostre tematiche e iniziative di interesse pubblico».

Zoomarine è da sempre molto attento nella ricerca medico/scientifica e nella salvaguardia degli animali marini.

Il Parco collabora con la Direzione dell’Assessorato Ambiente della Regione Lazio all’istituzione di una rete regionale denominata TartaLazio per il recupero, soccorso e affidamento delle tartarughe marine.

TartaLazio è una rete formata da tutti gli Enti competenti in materia di tutela dell’ambiente marino-costiero, pronto intervento in mare e tutela igienico-sanitaria: Capitanerie di Porto, Stazioni Navali della Guardia di Finanza, Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Corpo Forestale dello Stato (Comando CITES, Az. Sanitarie Locali, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, Ag. Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, Ag. Regionale per i Parchi, le Aree Naturali Protette regionali e nazionali).

Il Centro di Primo Soccorso di Zoomarine è stato realizzato secondo le Linee Guida ISPRA 89/2013 e, grazie alla sua posizione centrale, consente di accogliere esemplari provenienti da tutto il tratto di costa laziale (327 km). Tutti i materiali utilizzati, i locali e le attrezzature garantiscono elevati standard qualitativi.

La superficie totale è di 150 mq e le vasche hanno una volumetria che varia da 900 a 2.000 litri.

