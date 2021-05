Un uomo perde la fede nuziale in mare: trovata incastrata intorno a un pesciolino

Husband who lost wedding ring while is surprised to learn a snorkeller spotted it around the body of a mullet fish https://t.co/GAiOsi7WJ1 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 11, 2021

Un uomo di nome Nathan Reeves ha perso la sua fede nuziale mentre nuotava a Emily Bay, Norfolk Island, Australia, e mesi dopo una sub l'ha trovata incastrata nel corpo di un pesciolino, come si può vedere in una serie di scatti pubblicati dal DailyMail.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Baia, ritrovata una grigliadi peschiera d'epoca romana STATI UNITI Detroit, trovato un pesce di 100 anni: «Un mostro fluviale, lo...

All'inizio di quest'anno, Reeves e sua moglie, Suzie Quintal, hanno deciso di visitare l'isola di Norfolk per vedere la loro famiglia durante le vacanze di Natale. Un giorno, mentre stava nuotando, l'uomo si è reso conto di aver smarrito la fede nuziale. «Ha provato a cercarla», ha spiegato la moglie ai media britannici. «Gli dico sempre di togliersi l'anello prima di andare a nuotare. L'ha persa anche il giorno prima del nostro secondo anniversario di matrimonio», ha aggiunto.

Dopo aver appreso dello smarrimento, i residenti del posto si sono riuniti per offrire il loro aiuto. Hanno fatto scorta di reti, attrezzatura subacquea, metal detector e barche con fondo di vetro per cercare di trovare l'oggetto. Cinque mesi dopo, una sub di nome Susan Prior ha trovato l'anello incastrato intorno al corpo di una triglia, e ha deciso di avvertire la coppia.

«Non potevo proprio crederci», ha detto la donna, aggiungendo «Ora, mi preoccupo solo del povero pesciolino».