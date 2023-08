Veleno lasciato per strada, trovati morti 3 cani a Nocera Inferiore

Veleno versato per strada, morti tre cani. Accade a Nocera Inferiore, nelle zone del centro cittadino e l'allarme corre tra i cittadini sui social, con la richiesta di prestare massima cautela.

«Fate attenzione per i vostri pelosi - scrive un cittadino - qualcuno ha versato veleno per strada, sono morti già tre cani». Le strade dove sarebebro stati trovati gli animali senza vita risultano essere via Fava, via Garibaldi e via Amato.

Le raccomandazioni consistono, dunque, nel fare attenzione a ciò che viene trovato per strada, specie cibo lasciato negli angoli, che potrebbe risultare pericolosi per cani e gatti. E' infatti ancora fresco il ricordo del ritrovamento di cinque cani senza vita, scoperti meno di un mese fa, a Castel San Giorgio, vittime di avvelenamento.

Circostanza confermata da analisi specifiche in laboratorio, oltre cheapprofondita dal sindaco, con tanto di informativa inviata successivamente alla Procura di Nocera Inferiore per svolgere indagini e individuare i responsabili.

Meno di un anno fa, episodi analoghi furono denunciati ai carabinieri, dopo il ritrovamento di alcuni gatti trovati senza vita a Nocera Inferiore. In tempi più recenti, alla fine del 2022, era stato trovato del veleno per topi su alcune panchine nel comune dell'Agro nocerino sarsene, che aveva provocato una strage di gatti. Fu colpita un'intera colonia felina, secondo denuncia del Garante. Ora una nuova segnalazione, che potrebbe essere estesa presto alle forze dell'ordine, in ragione di quanto scoperto pochi giorni fa.