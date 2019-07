Accuse ai delfini di Zoomarine: «Quei pesci dovrebbero essere più simpatici», l'incredibile recensione su TripAdvisor

Sabato 6 Luglio 2019, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 19:43

In effetti, a pensarci bene, 'sti delfini di Zoomarine potrebbero metterci un po' più di impegno nel mostrarsi simpatici con i bambini che affollano il loro spettacolo al parco acquatico alle porte di Roma. E che gli costa a King, Leah e agli altri sei delfini essere un filo più cordiali anche con gli adulti che accompagnano i figli a Zoomarine e che se ne tornano delusi per quell'insopportabile e soprattutto ingiustificato «atteggiamento indisponente" del branco?Sì, i delfini dovrebbero proprio dimostrare maggiore empatia, se non vera e propria allegra riconoscenza, con i signori come quello che ha scritto la fresca recensione su TripAdvisor bocciando con appena due "palline" l'esperienza della visita al parco acquatico che invece riscuote di solito un notevole successo. Un tipo - sappiano i delfini - che non scrive a vanvera. Dopo aver sottolineato quella loro incresciosa e inattesa indisponenza, che ha finito per rattristare i figli, aggiunge : "Non sono un biologo, ma un po' me ne intendo di pesci». Ecco appunto: magari se il papà di questi bambini incupiti dai delfini se ne intendesse un po' di mammiferi marini, e non solo di pesci, sarebbe meglio. Magari non avrebbe lanciato anche il terribile sospetto finale per chiudere la recensione: «Non è che sono stati cambiati i delfini rispetto alle nostre precedenti visite?».Già, adesso a Zoomarine ci potrebbe essere un branco di delfini indisponenti invece dei soliti beniamini allegri dei bambini. Che sospetto! E poi lo sanno tutti che i gestori dei parchi acquatici dovrebbero selezionare delfini simpatici e non quelli "musoni", che fanno capriole ed "impennate" solo per ingollare il minimo sindacale di sardine lanciate dagli addestratori.Forza, delfini di Zoomarine, sorridete.