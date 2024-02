Il giallo di Caterina Ausilio, scomparsa senza un perché

Si è allontanata di casa nel 2022, da allora risulta una delle tante persone sparite in Italia su cui sono in corso le indagini. Poi, a giugno del 2023, la famiglia della donna scomparsa si accorge di un retroscena: la donna sparita nel nulla avrebbe svenduto per pochi euro a giugno del 2023 la propria casa romana, a due passi dal Vaticano. È il giallo di Caterina Ausilio, su cui indaga la Procura di Milano: già perché il contratto di compravendita sarebbe stato stipulato in uno studio di un noto notaio milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA