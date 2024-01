Il giallo di Gilda, napoletana morta a Parigi

Gilda Ammendola viene trovata morta in un carcere parigino a gennaio del 2023, dove sta scontando una condanna per traffico internazionale di droga. La Procura di Parigi archivia subito: si tratta di un suicidio. Non ci stanno i parenti della 32enne di origine vesuviana, che ottengono l'apertura di una inchiesta a Roma, mentre a Napoli emerge il giro di affari legato al traffico di eroina dal Sudafrica. Resta una domanda: a chi conveniva la morte di Gilda.

