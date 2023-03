Il sorriso di Norina e la strana latitanza del boss

Norina Matuozzo di uccisa quattro anni fa a casa dei genitori. Colpita a morte per la sua scelta di libertà e autonomia, per aver detto no a un matrimonio fatto di violenza e minacce. La sua scelta di libertà coincide con la più importante cattura di un boss della camorra a Napoli, che pose fine alla “strana” latitanza di Marco Di Lauro, dopo 14 anni di ricerche. Norina e Marco, due destini che si incrociano in uno scenario segnato da tanti atti mancati.

