Fondazione Polis inaugura a Pomigliano «Lo Scaffale della Legalità»

Sabato 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alle ore 16:30, presso la libreria "Mio nonno è Michelangelo", sita a Pomigliano D'Arco in via Gandhi 18, la Fondazione Polis della Regione Campania inaugura il progetto "Lo Scaffale della Legalità", una collezione di albi illustrati e testi destinati alla fruizione e al prestito per la fascia d’età 0/16 anni, che sarà nel corso del tempo ospitata da altre librerie indipendenti per bambini e ragazzi del territorio regionale.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività promosse dalla Fondazione Polis per la valorizzazione della lettura come pratica di evoluzione sociale e contrasto alla povertà educativa.

L'iniziativa vedrà il protagonismo diretto dei bambini, considerati non solo come destinatari dei percorsi educativi ma anche come parte attiva del processo di lettura dialogica, che determina effetti benefici sulla loro crescita, come evidenziato da numerosi studi scientifici di settore.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente e la vicepresidente della Fondazione Polis, rispettivamente don Tonino Palmese e Rosaria Manzo.