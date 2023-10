Citofona ai vicini di casa e accoltella una 17enne: lei è grave. Choc a Brindisi

Tragedia a Brindisi. Una 17enne è stata accoltellata all'addome la scorsa notte a San Vito dei Normanni ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto, un 52enne, accusato di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo - che soffrirebbe di problemi psichici - avrebbe citofonato nella notte a casa dei vicini, e poi avrebbe colpito la ragazzina. Le forze dell'ordine hanno acquisito ulteriori testimonianze per ricostruire l'intero contesto dell'episodio, e per accertare un eventuale movente dell'aggressione. Non è emerso alcun movente nel corso delle indagini delle ultime ore, anche perché i carabinieri ritengono che l'uomo sia un paziente psichiatrico ed avrebbe agito senza rendersi conto della gravità delle sue azioni.