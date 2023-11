Donna accoltellata dall'ex fidanzato mentre andava al lavoro, è grave: choc a Monopoli

Accoltellata dall'ex fidanzato questa mattina all'alba: donna in gravi condizioni. L'aggressore è stato arrestato. Sarebbero almeno 30 le coltellate inferte ad una donna A.C. di circa 30 anni, su cui si è accanito l'ex fidanzato. E' successo a Monopoli in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione pare che la donna stesse andando al lavoro, intorno alle 5, quando si è trovato davanti l'uomo. Da lì a poco l'ennesima discussione - la 30enne infatti lo aveva denunciato più volte - che però si è strasformata in violenza: la donna è stata aggredita e ferita in varie parti del corpo.

L'aggressione

L'uomo la stava aspettando nella sua auto, come spesso accadeva, per paura che la donna lo tradisse infatti il 35enne la seguiva e si appostava sotto casa o all'interno dell'auto. A chiedere aiuto è stata la mamma della 30enne che era affacciata al balcone, un'abitudine che aveva preso proprio perché preoccupata della presenza dell'uomo. La 30enne ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giacomo, poi trasferita, a causa delle gravi ferite, al Policlinico di Bari.

L'arresto

L'aggressore, G.A. 35enne, è stato poi arrestato.

Il 35enne in un primo momento era scappato a bordo della sua auto un'Alfa 147 ma è stato poi rintracciato a Castellana presso il distributore Eni.