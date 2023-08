Acqua salata dai rubinetti ad Andora, file alle cisterne e proteste. I turisti scappano

Proseguono le azioni di protesta per chiedere di far fronte all'emergenza idrica che sta attanagliando il Comune di Andora, nel Savonese, dove dai rubinetti esce acqua salata e frequenti sono i black out idrici. L'ultima assemblea pubblica ha stabilito che un comitato di 12 persone debba monitorare giornalmente l'andamento della crisi chiedendo di essere ascoltati dal sindaco e dalle autorità idriche ogni sera alle ore 17 per fare il punto della situazione ma anche la sospensione con effetto immediato del pagamento dell'intera bolletta a titolo cautelativo.

Le proteste

Il 28 luglio c'è stata la "via crucis dell'acqua", una manifestazione pubblica per chiedere l'intervento della Protezione civile nazionale e della presidenza del Consiglio dei ministri a supporto di quanto stanno disponendo il Comune, la Regione e l'Ato.

I turisti in fuga

L'assemblea cittadina ha deciso di procedere con una denuncia immediata alle autorità sanitarie e ai carabinieri di qualsiasi situazione non conforme alla potabilità dell'acqua invitando i cittadini a recarsi alla stazione dei carabinieri e a scrivere alla Asl2.