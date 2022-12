Agrigento, 22 coltellate al padre, 25 alla madre: così Salvatore Sedita ha massacrato la sua famiglia

Ventidue coltellate alla madre e almeno 25 al padre. Un vero e proprio massacro. Ecco come Salvatore Sedita, l'uomo di 34 anni di Racalmuto (Agrigento), ha ucciso i propri genitori nella loro abitazione, in via Rosario Livatino. Giuseppe Sedita di 66 anni e la moglie Rosa Sardo, di 62 anni, sono stati trovati in un lago di sangue. Il figlio, fermato poche ore dopo, li ha uccisi con una mannaia.

Marito e moglie uccisi a Racalmuto, il figlio di 34 anni confessa. Assassinati con una mannaia da macellaio

L'interrogatorio

La Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e il pm Gloria Andreoli, hanno chiesto la misura cautelare per il giovane. Per il quale i magistrati hanno chiesto una accertamento psichiatrico. Dopo l'interrogatorio è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale. Durante l'interrogatorio avrebbe profferito parole «senza senso», spiegano gli investigatori.