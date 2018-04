Aldo Naro, ucciso in disco: su Fb le foto choc dell'autopsia. I familiari: «Morto per un calcio? Impossibile»

Aldo Naro fu ucciso il giorno di San Valentino del 2015, nella discoteca Goa di Palermo : era un giovane medico, e la sua morte sconvolse tutta la Sicilia. Oggi i suoi familiari, a oltre tre anni dalla tragedia (ecco cosa accadde) , nel contestare la conclusione delle indagini - che hanno portato alla condanna a 10 anni di Andrea Balsano, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni e faceva il buttafuori nel locale - hanno postato su Facebook le foto dell'autopsia, con un elenco di traumi documentati dalle immagini. fu ucciso il giorno di San Valentino del 2015,: era un giovane medico, e la sua morte sconvolse tutta la Sicilia. Oggi i suoi familiari, a oltre tre anni dalla tragedia, nel contestare la conclusione delle indagini - che hanno portato alla condanna a 10 anni di, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni e faceva il buttafuori nel locale - hanno postato su Facebook le foto dell'autopsia, con un elenco di traumi documentati dalle immagini.

Per i familiari è assurdo che Aldo sia morto per un solo calcio, sferrato dal Balsano: le condizioni del suo cadavere sarebbero infatti incompatibili con la ricostruzione dell'inchiesta. «Davvero - si chiedono - un solo calcio sferrato da un unico soggetto ad una persona che si trova a terra può provocare tutte le lesioni descritte? Se così non fosse, chi ha provocato tutte le altre?







E pertanto, chi sono gli altri assassini di Aldo? Perché questo fondamentale aspetto della vicenda non è stato approfondito? - continua il post - Peraltro, mancano, perché non fatte nel corso dell'autopsia, le foto del ventre, dei genitali e della parte frontale e interna delle cosce della vittima. Inspiegabilmente, non è stato effettuato alcun esame radiologico, e nessuna Tac a parte quella del cranio».





COSA ACCADDE QUELLA SERA? Nella pagina Facebook Giustizia per Aldo Naro, campeggia la presentazione di Aldo, con una sua foto e la ricostruzione da parte della famiglia dell'omicidio che gli tolse la vita in quel lontano 2015. «2 anni e 6 mesi fa andai a ballare con amici, la mia ragazza e colleghi di università.. quasi a fine serata 15 persone mi hanno aggredito, pestato a morte, sotto gli occhi di tutti. Nessuno fece niente. Dentro di me, quando queste persone mi calciavano, mi davano pugni, mi spezzavano le ossa e il naso io pensavo "perché nessuno fa niente?? L'unione fa la forza, aiutatemi!" Ma tutti rimasero fermi».

Nessuno ha fatto niente - continua il post, risalente al settembre 2017 - Se non dire bugie su bugie Perché nessuno ha il coraggio di dire "ho avuto paura, perché erano in 15 e pensavo che potessero uccidere anche me" E più facile dire una bugia In questo giorno chiedo a tutti voi di recarvi in chiesa, o anche semplicemente di dire una preghiera per me è tutti quelli come me che sono morti sotto gli occhi di tutti, e che sperano un giorno di avere giustizia, di sapere la vera verità!

