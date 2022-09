Alessandra Arletti morta a 20 anni investita da un suv mentre faceva jogging con il fidanzato a Carpi

Alessandra Carletti, 20 anni, è morta giovedì sera a Carpi (Modena) dopo essere stata investita da un suv mentre faceva jogging. Secondo quanto riporta la stampa locale, la giovane era insieme al fidanzato 19enne, rimasto ferito e portato in ospedale a Baggiovara. In base a prime ricostruzioni, i due intorno alle 19.30 stavano attraversando una strada di un incrocio non nuovo a incidenti simili quando sarebbero stati centrati da un suv.

Alessandra è morta sul colpo

La ragazza sarebbe morta sul colpo, sbalzata per metri. Per il ragazzo ferite a gambe e torace. Il 118 è intervenuto per i soccorsi ma per la ventenne i tentativi di rianimazione sarebbero stati vani. La polizia locale si è occupata dei rilievi. L'autista del suv, un uomo di 60 anni, è stato sottoposto ad accertamenti. Gli agenti hanno proceduto anche all’alcol test per il conducente che era alla guida di una Jaguar bianca, risultato poi negativo.