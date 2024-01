Impagnatiello in aula: «Perdono per la mia disumanità. Quello che ho fatto è inspiegabile». E la sorella di Giulia esce per non ascoltare

«Ho distrutto la vita di Giulia e Thiago. Non posso chiedere perdono». Piange in aula Alessandro Impagnatiello, arrivato stamattina nell'aula della Corte d'Assise di Milano per l'inizio del processo a suo carico. Il 30enne ex barman in un hotel di lusso, è imputato per l'omicidio del 27 maggio scorso della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate. Detenuto a San Vittore, è arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Sguardo basso, testa china, barba e baffi: il 30enne indossa un giaccone scuro, jeans e scarpe da ginnastica. Si è seduto sulla panca nella gabbia dell'aula della prima Corte di Assise. Per alcuni istanti, Impagnatiello ha pianto. Sul volto erano visibili le lacrime. Poi sono iniziate le dichiarazioni.

Le dichiarazioni

«Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa ma non sarà mai abbastanza», ha detto Impagnatiello. «Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da disumanità - ha aggiunto - Ero sconvolto e perso.

Legale Tramontano: chiediamo l'ergastolo

I famigliari di Giulia Tramontano auspicano che la «condotta sia sanzionata come merita». Lo ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti prima dell'inizio della prima udienza del processo milanese a carico di Alessandro Impagnatiello. La famiglia di Giulia chiede che venga condannato all'ergastolo