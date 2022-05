Alessandro Maja, l'architetto aveva premeditato l'omicidio di moglie e figli: sul tavolo preparati martello e trapano

Il delirio dopo il massacro, lui in mutande coperto di sangue che si sporge a penzoloni dal balcone e grida: «Li ho ammazzati tutti, bastardi». Poi il ricovero in ospedale, i tranquillanti, la maschera per l'ossigeno e poco alla volta la coscienza che riaffiora. «Sono un mostro», dice Alessandro Maja, il geometra designer di 57 anni che all'alba di mercoledì ha ucciso a martellate la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia di 16 anni e ha...

