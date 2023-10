Incidente in moto, precipita in un dirupo come suo padre 10 anni fa: morto il 22enne Alessio Albini

Alessio Albini, 22enne di Vercana, è morto ieri in un incidente in moto. Proprio come suo padre Angelo, che dieci anni fa era finito in un precipizio mentre riportava a valle un escavatore nella zona di Garzeno, nel Comasco. Nella stessa zona, il giovane stava trascorrendo una domenica pomeriggio con un amico sulla sua moto da trial sulle montagne tra Livo e Vercana.

L'allarme dato dall'amico motociclista

Alessio era un grande appassionato di motociclismo e sui social pubblicava le immagini delle gite con amici amanti come lui delle due ruote.

Ieri è stato proprio uno di loro a dare l'allarme quando si trovavano a circa mille metri di altezza quando l'ha visto sparire in un dirupo. Sono subito intervenute le squadre del Soccorso alpino, della stazione di Dongo della XIX Delegazione Lariana e si è alzato in volo l’elicottero del 118 proveniente da Sondrio. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo, per il 22enne non c’era però purtroppo più nulla da fare. Alessio Albini aveva seguito le orme del padre diventando muratore ed era tra i fondatori della Pro loco di Vercana, presieduta da sua sorella Anna.