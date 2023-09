Amanda Knox, Lumumba attacca: «Revoca condanna per diffamazione? Cerca solo soldi, sapeva che ero innocente»

«La revoca della condanna per diffamazione? Cerca solo soldi, la mia vita è stata distrutta». Così Patrick Lumumba sulla possibile revisione del processo di diffamazione a carico di Amanda Knox, la ragazza riconosciuta estranea all'omicidio di Meredith Kercher ma che aveva accusato l'uomo del delitto. «Amanda sapeva benissimo che ero innocente, ma quelle poche parole che disse alla polizia la mattinata del 6 novembre 2007, “… l’ha uccisa lui”, in un lampo mi hanno distrutto, azzerando la stima di cui godevo a Perugia. E ora, addirittura, pretenderebbe la revoca della sentenza di condanna per calunnia, magari per potere essere lei a chiedere un risarcimento milionario allo Stato italiano». ha detto Patrick al Corriere della Sera.

La denuncia

La trentaseienne di Seattle punta quindi a quella che potrebbe diventare una dichiarazione di totale e completa estraneità a tutto ciò che ha riguardato l'omicidio Kercher, compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007, e aprire la strada a una richiesta di risarcimento del danno.

Il processo

I giudici potranno decidere di confermare la condanna per calunnia, di revocare senza rinvio, cioè assolvere, o di annullare con rinvio, e in questo caso ci sarebbe un nuovo processo da celebrare a Perugia ma solo per quel reato. Al centro di questo troncone processuale le dichiarazioni rese da Knox agli investigatori poco prima di essere arrestata e con le quali accusò del delitto Lumumba. Il quale per quelle parole finì in carcere per 14 giorni prima che venisse accertata la sua estraneità al delitto e prosciolto su richiesta dal pm. La Knox ha sempre sostenuto di avere tirato in ballo Lumumba perché messa sotto pressione durante l'interrogatorio, negando la calunnia. Ragioni rivendicate anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia - ricordando i suoi difensori nel ricorso - per violazione dei diritti nel procedimento per calunnia. Sottolineando come le dichiarazioni furono rese senza l'assistenza di un difensore quando invece doveva essere già considerata destinataria di un'accusa. Secondo la Corte - scrivono ancora i legali - «sussiste inoltre la violazione del diritto a un equo processo».

La difesa

La difesa di Knox fa poi riferimento al nuovo articolo 628-bis del codice di procedura penale relativo alla «richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo» e alla raccomandazione R (2000) 2, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che ha invitato gli Stati contraenti ad adottare una qualche forma di riapertura del procedimento nelle ipotesi in cui la Corte abbia accertato una violazione dei diritti. Quelli che ritiene di avere subito Knox. Ora alla Cassazione l'ultima, forse, parola sul caso giudiziario dell'omicidio Kercher.