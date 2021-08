Angelo Palego morto prima dell'ultima scalata per trovare l'Arca di Noè: la cercava da trent'anni

Si è spento all'età di 86 anni Angelo Palego, ingegnere di origini marchigiane, residente a Trecate, in provincia di Novara. Diventato celebre negli anni ottanta per una serie di partecipazioni al Maurizio Costanzo Show, in cui aveva raccontato le sue avventure alla ricerca dell'Arca di Noè, Angelo si è spento poco prima di tentare la sua 23esima ascesa al monte Ararat.

Voleva fortemente dimostrare le sue convinzioni sulla mitica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati