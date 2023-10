Anna Lucarini morta in un'incidente stradale, l'auto guidata dal marito. Il pm: ​è stato un femminicidio

La morte di Anna Lucarini, 58 anni, la vigilessa che perse la vita la sera del 9 ottobre del 2022 a Pietrasanta (Lucca) nel fatale schianto dell'auto guidata dal marito che finì contro un albero per poi incendiarsi, non fu un incidente stradale. Fu un femminicidio. Ne è convinto il pm Sara Polino, come riportano i quotidiani, che chiama proprio in causa il marito della donna, Daniele Mazzolini, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato. Fu lui stesso, è la tesi in base alle indagini condotte dai carabinieri, a dirigere volontariamente l'auto a forte velocità contro l'albero senza neppure frenare, al termine dell'ennesima lite consumatasi mentre lui era al volante, per di più in stato di ebrezza. La moglie voleva separarsi e questo elemento costituirebbe il movente del delitto. Forse l'intento era di uccidere la moglie e togliersi lui stesso la vita.

Klodiana Vefa uccisa, lo strazio dei due figli. «Mi ha svegliato mia sorella e mi ha detto che la mamma era morta»

Nel sinistro anche l'uomo rimase infatti ferito e fu ricoverato in ospedale.

Alina Cozac uccisa dal fidanzato a Pescara, sul collo i segni dello strangolamento. Lui aveva fatto credere a una «morte naturale»

Ieri in aula c'erano la figlia e la sorella dalla vittima, assistite come parte civile, insieme al cugino, dall'avvocato Gianmarco Romanini, mentre l'avvocato Adele Boris tutela il nipote. La convinzione dei familiari è sempre stata che quell'incidente così anomalo non fosse stato una fatalità.