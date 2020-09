Antonello Luzi morto in casa a Pescara: il 58enne, volto noto della tv, era riverso sul divano

Il corpo senza vita di Antonello Luzi era riverso sul divano nell’appartamento di via Monti Ernici dove il 58enne viveva da solo. Da due giorni l’ex volto noto della tv non rispondeva al telefono, un silenzio che aveva insospettito una coppia di amici convincendoli a rivolgersi ai carabinieri. Lunedì sera i militari si sono introdotti nell'abitazione sfondando la porta. E’ stato un infarto a portare via uno dei conduttori più conosciuti dell’emittenza abruzzese degli anni ’80 e ’90, speaker di Video Caesar, la tv collegata alla discoteca cult di Silvi Marina alla quale Luzi era approdato dopo un’esperienza a Radio 7 giorni 7.

Con stile elegante e un tono di voce pacata, l'anchorman presentava dirette televisive sugli eventi del locale, condividendo a volte la scena con i colleghi Luca Teseo e Gianfranco Valli. Fu un successo quando l’editore Vincenzo Gentile affidò ad Antonello Luzi una rubrica di mediazione immobiliare: «Il volto ed i modi rassicuranti trasmettevano grande fiducia ai telespettatori-ricorda l’imprenditore- il giorno dopo in agenzia avevamo file di potenziali acquirenti che Antonello aveva saputo attirare con il suo modo amichevole di comunicare. L'anno in cui fu testimonial della mia immobiliare registrammo un fatturato da record e il merito su soprattutto di quel bravo ragazzo. Nella mia tv ho conosciuto tanti conduttori ma una persona così garbata ed educata non l’ho mai più incontrata». Dopo la chiusura di Video Caesar, Luzi aveva continuato ad apparire in televisioni locali nelle vesti di astrologo. Negli ultimi anni aveva conseguito un diploma in naturopatia e lavorava come consulente in materia e riflessologo. In attesa di ulteriori accertamenti sul cadavere, non è stata ancora fissata la data dei funerali.

