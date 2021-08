Aggressione omofoba ad Anzio, ragazzo colpito con un pugno da un coetaneo: era con il compagno davanti a uno stabilimento

Un ragazzo di 22 anni, che era con il compagno, è stato aggredito nella notte da un coetaneo mentre si trovata in strada davanti a uno stabilimento di Anzio, sul litorale vicino Roma. Sul posto la polizia. Si ipotizza un'aggressione omofoba. A quanto riscostruito finora dagli agenti, il ragazzo è stato colpito al volto con il pugno. Identificato dalla polizia l'aggressore. Si tratta un 23enne romano.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo aggredito è rimasto contuso ed è stato invitato a presentare denuncia. Poco prima la polizia, durante i servizi per la movida, era intervenuta in un locale vicino dove era stata segnalata una rissa. All'arrivo degli agenti sono tutti scappati tranne due ragazzi che sono stati denunciati per rissa.