Schianto fatale nella notte di Capodanno: morta una 19enne, sei ragazzi feriti

Lunedì 1 Gennaio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 10:42

Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A5 all'altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Sono tutti residenti nella cintura di Milano.Il furgone su cui viaggiavano in direzione di Aosta si è scontrato con un pullman. I feriti - quattro ragazzi di 17 annie due ragazze di 19 - sono stati trasportati all'ospedale Parini di Aosta. La cause dell'impatto sono in via di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta assieme al 118 e ai Vigili del fuoco di Aosta. Il tratto di A5 tra Chatillon e Aosta Ovest è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.