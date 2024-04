Donna trovata morta a La Salle, Valle d'Aosta: era in una cappella diroccata. «Sembrava che dormisse»

Una donna è stata trovata morta nel comune di La Salle in Valle d'Aosta. Sul corpo, trovato sul sentiero di un bosco, verrà disposta nelle prossime ore dall'autorità giudiziaria l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Donna morta vicino Aosta, era molto giovane

Era all'interno di una ex cappella diroccata, vicino ad Aosta.

Sarà l'autopsia, che verrà fatta martedì, a chiarire le cause del decesso, per ora non chiare. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare tracce. Al momento non risultano denunce di scomparsa.