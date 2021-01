Chiara Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena nel processo con rito abbreviato per i fatti di piazza San Carlo. La pubblica accusa aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione. Le accuse: disastro, omicidio e lesioni colpose. Condannati a un anno e sei mesi anche gli altri 4 imputati nel processo.

La prima cittadina è quindi stata giudicata fra i colpevoli di quanto accadde il 3 giugno 2017 durante quella che doveva essere una bella serata di sport e di festa: le ondate di panico tra la folla che stava seguendo su maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, la gente travolta e calpestata, i 1.600 feriti, le due donne morte. Troppe carenze nell'organizzazione, troppe lacune in materia di sicurezza.

Il post di Chiara Appendino

Dice di provare «amarezza» la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che in un lungo post su Facebook commenta la condanna. Appendino sottolinea di non avere intenzione di sottrarsi alle responsabilità, ma «è altrettanto vero che oggi devo rispondere, in quanto sindaca, di fatti scatenati da un gesto - folle - di una banda di rapinatori», aggiunge sostenendo che sul «difficile ruolo dei sindaci forse andrebbe aperta una sana discussione». Appendino conclude dicendosi «fiduciosa di riuscire a far valere le nostre tesi nei prossimi gradi di giudizio».

Gli altri nomi

La sentenza del gup Maria Francesca Abenavoli riguarda, oltre ad Appendino, l'ex capo di gabinetto del Comune Paolo Giordana, l'allora questore Angelo Sanna, l'architetto Enrico Bertoletti e l'ex presidente dell'Agenzia Turismo Torino, Maurizio Montagnese. Un sesto imputato, Danilo Bessone, esponente di Turismo Torino, ha chiesto e ottenuto di patteggiare un anno e sei mesi. Tutti hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena.

