Martedì 7 Maggio 2019, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 12:49

Un applauso dei Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli al simposio Cotec in corso al Teatro San Carlo.Sollecitati dal giornalista Riccardo Luna che modera il simposio, Mattarella, Felipe di Spagna e Rebelo de Sousa si sono uniti al pubblico nell'applauso e nell'augurio di ristabilimento della bambina.I tre Capi di Stato hanno fatto il loro ingresso nel palco reale poco prima di mezzogiorno: al loro arrivo, l'Orchestra Sanitansemble, composta da ragazzi del Rione Sanità, e il Coro delle Voci bianche del San Carlo hanno eseguito l'Inno alla Gioia di Beethoven, inno dell'Unione Europea. Secondo quanto previsto dal programma ufficiale, i tre Capi di Stato interverranno alle 12.50 per chiudere l'incontro, prima del pranzo previsto nel Salone d'Ercole di Palazzo Reale.