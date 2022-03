Muore a 58 anni trafitto da un pezzo di metallo: era in azienda per un favore dell'amico imprenditore

Un uomo di 58 anni, Arturo Natoldi, è morto all'interno di un'azienda di Marano Vicentino, la Bomar Engineering, situata nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione stava eseguendo una lavorazione su una fresatrice quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito violentemente al torace da una rondella di metallo. Immediato l'allarme al Suem 118, ma all'arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Operaio muore al porto di Taranto: Massimo, 45 anni, era padre di due... IL DRAMMA «Papà è morto sul lavoro 25 anni fa, ora ci...

Trovato morto in auto dai genitori: era un culturista

La vittima non è un dipendente dell'azienda, ma un pensionato, residente in zona, che stava effettuando una lavorazione per conto proprio su un pezzo metallico, dopo essere stato autorizzato dal titolare dell'azienda suo amico. Pare che la tragedia non abbia avuto testimoni. Gli operai hanno sentito un forte colpo e una volta arrivati in reparto hanno trovato l'uomo esamine riverso a terra.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro per effettuare i rilievi e per capire come è avvenuto il distacco della rondella.

La tragedia si è consumata in via del Progresso, alla Bomar Engineering, impresa che dagli anni ’60 produce macchine ed attrezzature per panifici, pasticcerie e pizzerie sia in Italia che all’estero.

La vittima

Arturo Natoldi, residente a Marano Vicentino, di 58 anni, era sposato e padre di due figli.