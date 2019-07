Due ragazze giovanissime,di 17 anni di Racines edi 19 anni di Vipiteno, sono morte in un gravissimo incidente avvenuto ieri sera in val Ridanna, in Alto Adige: lo schianto ha coinvolto un'auto che - forse per un guasto tecnico - è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata per alcune centinaia di metri. Ferite altre due persone, amiche delle vittime, che erano nella stessa vettura.Le quattro giovani donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm quando l'auto è finita nella scarpata: molto difficile è stato l'intervento dei soccorritori, sul posto sono anche intervenuti due elicotteri. In val Ridanna la notizia ha causato grande sconcerto: in ospedale sono finite un'altra 19enne ed una quarta donna di 41 anni, ricoverate rispettivamente a Bolzano e Vipiteno. Non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente.