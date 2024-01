Muore sotto il trattore mentre spazza la neve: «È precipitato per oltre cento metri»

Muore mentre sgombera la neve con il trattore. Tragedia in Alto Adige. Un uomo è precipitato con il mezzo, mentre stava sgomberando una strada di montagna in località Latzfons, in valle Isarco. L'incidente è stato scoperto solo domenica mattina 7 gennaio da alcuni vicini, che hanno notato il mezzo agricolo ai piedi di un ripido pendio.

L'uomo, dopo le intense nevicate di venerdì 6 gennaio, in serata, mentre puliva la stradina con il suo trattore munito di una lama sgombraneve, è uscito di strada precipitando per un centinaio di metri.

Appena lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce bianca, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, ma l'uomo era ormai deceduto.