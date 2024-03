Incidente A1 adesso: traffico e code per 15 km sull'Autostrada del Sole

Con l'autostrada del Sole presa d'assalto per l'esodo di Pasqua, basta un semplice tamponamento mandare in affano la circolazione. Traffico a singhiozzo e code a tratti per quindici chilometri sul tratto ciociaro dell'autostrada.

Il tamponamento che ha coinvolto tre auto, senza determinare né vittime né feriti gravi. Ma è bastato per ingolfare le corsie che portano verso Napoli.

L'incidente è accaduto nel tratto che attraversa il territorio di Ceprano. La situazione è tale che Autostrade ha consigliato a chi viaggia verso Sud di uscire a Frosinone e rientrare a Pontecorvo.

Sul posto, con la polizia stradale, stanno operando vigili del fuoco e tecnici di autostrade per l'Italia.