Incidenti per nebbia in autostrada A1, Italia spaccata in due: caos e chiusure da Milano a Firenze. Circa 30 mezzi coinvolti e 15 feriti (2 gravi)

La nebbia spacca in due l'Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna. Code nel tratto chiuso. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

Tamponamento A22 tra Reggio e Modena, due morti e decine di feriti. Cento mezzi coinvolti, chiusa l'autostrada

Incidenti A1, la situazione

Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per tre giorni di fila. In tutto ci sarebbero almeno 15 feriti in seguito alla serie di incidenti.

I SOCCORSI

Almeno una trentina i veicoli coinvolti nella serie di incidenti che si sono verificati questa mattina sulla A1 in corrispondenza di banchi di nebbia. Scattata la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. A quanto si apprende, sono almeno due i focolai di incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi sia da Piacenza sia da Fidenza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Impegnate diverse pattuglie dalla Polizia stradale. Diversi i feriti. Ci sarebbero anche dei maxi tamponamenti a catena al chilometro 88 tra Fidenza e Fiorenziuola in direzione Bologna, con almeno 6 chilometri di coda prima della chiusura del tratto autostradale. E un altro maxi incidente, con code, intorno al chilometro 82.

LA PAURA E GLI AUTOGRILL

Gente fuori dalle auto che telefona e cerca di avere informazioni per sapere il motivo del blocco dell'autostrada A1 e mostra al vicino sul telefonino le foto degli incidenti avvenuti a ripetizione questa mattina fra Fiorenzuola e Fidenza a causa della nebbia fitta. All'altezza dell'autogrill che passa sopra l'autostrada a Fiorenzuola c'è più rassegnazione che preoccupazione fra chi è riuscito ad arrivare al punto ristoro. «Sono stato in coda un'ora e adesso aspetto. Speriamo liberino presto» dice Giovanni che fa l'artigiano. «Guardi è così da un'ora» spiega la cassiera a un autotrasportatore. Chi ha la macchina sulla carreggiata di marcia si arrangia e scavalca per arrivare ai bagni del punto ristoro. E c'è anche stato chi non ha esitato a fare un pezzetto di strada contromano per arrivare al bivio fra l'area di servizio e il casello di uscita di Fiorenzuola.