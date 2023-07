«Abbiamo avuto paura, in un attimo ha preso il taglierino delle pizze e ci ha inseguiti». A parlare è una dipendente dell'Autogrill di Teano Est, in direzione Roma, dopo l'aggressione subita all'alba di ieri. Un diverbio che si fa sempre più acceso, poi il tentativo di violenza e l'inseguimento brandendo una lama. Sono stati momenti di concitazione nella stazione di servizio sidicina sull'autostrada del Sole, quando due uomini provenienti dalla provincia di Roma ingaggiano una discussione con alcuni dei dipendenti della stazione di servizio. Secondo le testimonianze, all'improvviso uno dei due uomini - il più giovane, di circa 25 anni - afferra un coltello dal bancone e minaccia i presenti, brandendo la lama e urlando. «Siamo stati inseguiti e continuava a rivolgere il coltello contro di noi», racconta la dipendente dell'Autogrill.

APPROFONDIMENTI Doppio incidente sull’A1: padre schiacciato in auto, figlio ferito tra le lamiere Buche, lunedì rifacimento dell'asfalto in due strade cittadine Pusher getta cofanetto con la droga, finisce agli arresti domiciliari

È in quel momento - sono circa le 6 - che tra i viaggiatori che si erano fermati a Teano Est per ristorarsi si scatena il panico: sia i lavoratori che i clienti presenti nell'edifico fuggono verso l'esterno cercando di liberarsi dalla furia improvvisa del giovane romano. Ed è proprio uno dei dipendenti a chiamare subito le forze dell'ordine. Nella concitazione del fuggi-fuggi generale un lavoratore cade ferendosi ad un piede, ma si tratterebbe solo di un trauma distorsivo. La presenza nei dintorni di una volante della Polizia Stradale evita il peggio e dopo soli pochi minuti la pattuglia - seguita da una seconda a stretto giro - riesce a fermare i due uomini e a mettere in sicurezza l'area del bar e del punto vendita, che nel frattempo resta chiusa per l'intera mattinata al fine di permettere i rilievi sul posto, la ricostruzione dell'accaduto da parte degli inquirenti e la raccolta di testimonianze. Nella stazione sidicina a bordo di un'ambulanza arriva anche il personale sanitario, che presta le cure all'uomo ferito e assiste le persone sotto choc.

Ma è solo per alcune coincidenze che al chilometro 51 dell'A1 non si è registrata una vera e propria tragedia: ad evitare il peggio è stata in primo luogo la prontezza di riflessi dei dipendenti più vicini all'aggressore, ma anche la presenza di pochi viaggiatori in un orario poco frequentato. Quello attuale non è certamente un periodo tranquillo per i dipendenti dell'Autogrill Teano Est, che solo due settimane fa hanno dovuto fare i conti con uno spaventoso incendio, divampato nella notte a un camion che si trovava parcheggiato nel piazzale della stazione di servizio. L'autoarticolato conteneva carta di riciclo. «Speriamo che le prossime settimane estive siano più tranquille», riflette con un sorriso amaro la lavoratrice.